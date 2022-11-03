شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبنانى يبحث مع نظيره الجزائرى التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الطاقة والمياه اللبنانى وليد فياض مع نظيره الجزائرى محمد عرقاب التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال لقائهما في مقر وزارة الطاقة والمناجم في الجزائر بحضور سفير لبنان في الجزائر محمد حسن وسفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي.



ووفقا لبيان من وزارة الطاقة اللبنانية، فقد تطرق اللقاء إلى إمكانية التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة والمناجم لا سيما في موضوع المحروقات وانتاج الكهرباء وتسيير المنظومة الكهربائية، وفي مجال تسويق الغاز والمنتجات البترولية.



واستعرض الجانبان فرص التعاون والاستثمار في مجال المناجم وتصنيع الإطارات اللبنانية في الجزائر وتبادل الخبرات والتجارب وفق الاحتياجات.



وتم الاتفاق على تنظيم لقاءات عمل بين فريقي الوزارتين لترجمة ما تم بحثه.