شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة إلكترونية توقف خوادم الخطوط الجوية العراقية وتؤخر الرحلات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، تسبب هجمة إلكترونية بإيقاف خوادم نظام خطة الطيران وتأخير رحلاتها المسائية.

وقالت الشركة فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تتقدم للمسافرين بالاعتذار لتأخر تنفيذ الرحلات الخارجية المسائية للناقل الوطني وذلك بسبب خلل فني نتج عن هجمة إلكترونية أدت إلى توقف جميع الخوادم لنظام خطة الطيران لشركة (Jeppesen) والتي تقدم هذه الخدمة لشركة الخطوط الجوية العراقية والكثير من النواقل الجوية حول العالم والتي توقفت رحلاتها أيضا".



وأكدت أن "الشركة تبذل ما بوسعها لاستعادة النظام فى الساعات المقبلة لذا نرجو منكم تفهم الموقف".