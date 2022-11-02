شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء إنفجار لغم بمنطقة القريات فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الليبية اليوم /الأربعاء/ مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء إنفجار لغم بمنطقة القريات وفقا لما أعلن عنه جهاز الإسعاف والطوارئ.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أنه بحسب الحصيلة الجديدة التي نشرها الجهاز عبر حسابه بموقع " فيسبوك " فقد تسبب الانفجار في وفاة شخصين، فضلا عن إصابة شخصين آخرين نقلهما فريق الطوارئ بمكتب إسعاف القريات إلى مستشفى مزدة.

كانت آخر حصيلة أعلن عنها الجهاز تحدثت عن وفاة شخص وإصابة آخر جراء الانفجار.