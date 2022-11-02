شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر: القمة العربية ناجحة وعززت العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، إن القمة العربية ناجحة، سواء بالنسبة للجزائر أو العرب، مؤكدا أن بلاده كانت حريصة على حشد كل أسباب النجاح.

وأضاف أن الدولة كانت حريصة على إنجاح القمة بداية من رئيس الدولة والدبلوماسية الجزائرية، عبر لقاءات مع الزعماء العرب أو استعراض الجوانب التنظيمية واللوجيستية المتعلقة بالقمة لتكون القمة ناجحة من كافة جوانبها.

ووصف لعمامرة القمة بالقمة النوفمبرية من حيث تاريخها، أو من الجانب الرمزى، عبر فتح آفاق واعدة للعمل العربي المشترك وتحقيق لم الشمل في إشارة لذكرى الثورة الجزائرية.