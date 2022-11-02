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ولى عهد الأردن: أزمات العالم تتطلب عمل عربى تكاملى

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القاهرة - سامية سيد - قال الأمير حسين بن عبد الله، ولى عهد الأردن، إن الأزمات التى يشهدها العالم تطلب عمل عربى تكاملى، مؤكدا على ضرورة العمل العربى المشترك لأن المشاكل متشابهه فيما بيننا كعرب.

 

وأضاف، فى كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة اليوم الأربعاء، أن السلام العادل واقامة الدولة الفسيطينية خيار مهم لا يمكن الحياد عنه، مشيرا إلى أن بلاده تستمر فى حماية  القدس والمقدسات. 

 

قال إن الشعوب العربية الشابة أمانة فى رقباتنا لتحقيق الاستقرار والسلامة فى عالمنا.

 

وتأتي القمة العربية فى هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات على خلفية تفشى وباء ، حيث انعقدت لآخر مرة فى مارس 2019، فى تونس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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