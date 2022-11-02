شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم 5 منازل فى شمال وجنوب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، خمسة منازل فى محافظتى جنين وبيت لحم، الواقعتين شمال وجنوب الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قرية "جلبون" شمال شرق محافظة جنين إبراهيم أبو الرب - فى تصريح صحفى - "إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافتين عسكريتين، وهدمت منزلين بحجة عدم الترخيص"، موضحا أن المنزل الأول قيد الإنشاء ويتكون من طابقين، وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المنزل الثاني 140 مترا مربعا ويقطن فيه خمسة أفراد، ويقع المنزلان بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين فى القرية.

وفي أعقاب عملية الهدم، دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التى أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة رئيس المجلس بقنبلة غاز في أذنه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل في قرية "الولجة".. وأفاد رئيس مجلس القرية خضر الأعرج بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وهدمت المنازل الثلاثة استكمالا لهجمة استيطانية، تتمثل في هدم عشرات المنازل والغرف الزراعية، بهدف التضييق على المواطنين وحملهم على الرحيل عنها.