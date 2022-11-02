شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف آثار جانبية للقهوة غير متوقعة.. ماذا أظهرت؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور أليكسي كازانتسيف، عالم المخدرات الروسي، أن الإفراط بتناول القهوة يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في الحالة العاطفية للشخص.

الكشف آثار جانبية للقهوة غير متوقعة.. ماذا أظهرت؟



ويشير كازانتسيف، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن على محبي القهوة، أن يأخذوا بالاعتبار، أن الإفراط في تناول القهوة يؤدي إلى زيادة القلق والتهيج وحتى العدوانية.



ويقول، " تحفز القهوة نشاط الجهاز العصبي المركزي، وهذا يمكن أن يسبب سوء النوم. وعلى خلفية الأرق وتناول أكثر من 2-3 فناجين من القهوة، قد يسبب التهيج وحتى العدوانية".

ويضيف موضحا، "هنا يجب أن نفهم أن الكافيين في حد ذاته لا يمكن أن يؤدي إلى العدوانية، بل يجب أن تكون هناك مواقف سلبية حياتية مصاحبة، مثل سوء التفاهم في العمل والبيت أو قلة النوم".

ويشير، إلى أن تعاطي القهوة قد يكون سببا مباشرا للقلق المتزايد.

ويقول، "إن جرعة زائدة من الكافيين، يمكن أن تؤدي إلى القلق. وهذا ما يعترف به الكثيرون".

ولتقليل الآثار الجانبية للقهوة، يقول، "قبل كل شيء أنصح بتقليل كمية القهوة التي يتناولها الشخص يوميا. أي يجب الامتناع عن شرب أكثر من ثلاثة فناجين في اليوم. كما يفضل شرب القهوة في النصف الأول من النهار، لكي لا تسبب سوء النوم والأرق. وإذا كان الشخص قوي الإرادة، فيمكنه الامتناع عن شرب القهوة نهائيا".

يرغب معظمنا بشرب القهوة لمحتواها العالي من الكافيين، ما يجعلها الاختيار الأمثل بعد ليلة مضطربة أو في منتصف يوم طويل.

ومن المعروف أن هذا المشروب القوي يتمتع بالعديد من الفوائد الجسدية بالكميات المناسبة، ولكن بالضبط ما المقدار الذي يمكنك شربه بأمان كل يوم؟. إليك كيفية موازنة تناول القهوة للاستمتاع بالمزايا الكاملة، دون الآثار الجانبية غير السارة.

كم من القهوة يمكنك أن تشرب كل يوم؟

يعد الكافيين منبها طبيعيا موجودا في القهوة وهو معروف بآثاره القوية على العقل والجسم.

ووفقا لمراجعة هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA) لسلامة الكافيين، يُعرّف الاستهلاك المعتدل للقهوة عادة على أنه من ثلاثة إلى خمسة فناجين يوميا، وفي حين أن هذا قد يبدو كأنه كمية سخية للشرب كل يوم، إلا أنه يجب ملاحظة أن هذا بشكل عام يعتبر آمنا إذا تم تناول القهوة كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

وقال الدكتور سيموني لاوبشر، أخصائي التغذية المسجل وصياغة مجموعة WelleCo للمكملات الغذائية: "هناك نقاش طويل الأمد حول ما إذا كانت القهوة جيدة أم سيئة بالنسبة لك، ومن خلال دراسة بحثية، يبدو أنها سلاح ذو حدين: بينما يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة والإنتاجية والتحفيز، بالنسبة للبعض يمكن أن يؤدي إلى فرط النشاط والشعور بالقلق وعدم القدرة على التركيز. وعند دمجها في نظام غذائي وأسلوب حياة متوازن، يكون لها العديد من الفوائد الصحية - ولكن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يؤدي إلى تدهور الصحة والإدمان، كما هو الحال مع النبيذ الأحمر".

وعلى الرغم من وجود العديد من الأسباب الإيجابية لإدراج القهوة في نمط حياتك، أضاف الدكتور لاوبشر أنه من المهم "الحفاظ على توازنك بشكل صحيح" من أجل الاستمتاع بهذا المشروب بأمان.

ما هي الطريقة الأكثر أمانا لشرب القهوة؟

يمكن اعتبار ثلاثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميا كمية آمنة من قبل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، ولكن الطريقة التي تشربها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مدى استجابة جسمك لهذا المشروب المنشط.



وقال الدكتور لاوبشر: "أوصي الناس بتناول فنجان واحد من القهوة يوميا إذا شربوا لترين من الماء. الأمر كله يتعلق بنسبة الماء إلى القهوة".

ويعد التوقيت أيضا أمرا أساسيا عندما يتعلق الأمر بشرب القهوة، لأن الكافيين يمكن أن يقلل من امتصاص العناصر الغذائية الرئيسية، مثل فيتامين سي.

لهذا السبب، يوصى دائما بالاستمتاع بقهوتك خارج أوقات الوجبات وإبقائها خارج نظامك أثناء تناول المكملات الغذائية.

ما هي فوائد شرب القهوة؟

عند الاستمتاع بالقهوة بكمية آمنة، يمكن أن تقدم مجموعة من الفوائد الصحية.

وفقا لموقع coffeeandhealth.org، تشمل بعض المزايا الرئيسية للقهوة ما يلي:

- تحسين الهضم

كشفت مراجعة عام 2022 بدعم من معهد المعلومات العلمية عن القهوة (ISIC)، أن القهوة يمكن أن تساعد في تحفيز الهضم، مع توفير حماية محتملة ضد بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، بما في ذلك حصوات المرارة والتهاب البنكرياس.

وقال موقع Coffeeandhealth.org: "تم العثور على القهوة لتحفيز إنتاج هرمون الجهاز الهضمي غاسترين، وحمض الهيدروكلوريك الموجودين في عصير المعدة - وكلاهما يساعد في تكسير الطعام في المعدة".

وقال الدكتور جي دبليو لانجر، الطبيب الدنماركي وخبير التغذية والمحاضر في علم الصيدلة الطبية بجامعة كوبنهاغن: "تظهر العديد من الدراسات أن الرياضيين الذين يستهلكون الكافيين قبل السباق أو الحدث الرياضي قادرون على المضي قدما بشكل أسرع والاستمرار لفترة أطول والتعافي بسرعة أكبر من الرياضيين الذين ليس لديهم دفعة إضافية. وهذا ينطبق بشكل خاص على أحداث التحمل مثل الجري لمسافات طويلة".

- تحسين الصحة

وجدت دراسة أجريت عام 2017 في 10 دول أوروبية أن أكثر من يشربون القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 25% خلال الدراسة التي استمرت 16 عاما، مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

وقال الدكتور لاوبشر: "القهوة تعزز صحة القلب، والقهوة غير المفلترة على وجه الخصوص هي مصدر كبير لمضادات الأكسدة من الكافستول والكهويل، وهي مركبات ديتيربين التي تم ربطها بآثار موازنة الكوليسترول. القهوة مرتبطة الآن أيضا بالوقاية من السرطان بسبب مضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الحرة، كما أنها مرتبطة منذ فترة طويلة بحرق الدهون وتقليل الشهية".

اكتشف العلماء مؤخرا كيف يؤثر عنصر غذائي واحد على مستويات الكوليسترول لدى الرجال والنساء.

ويعد الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول عملا موازنا، لأن جسم الإنسان يحتاج إلى مستويات عالية من نوع واحد من الكوليسترول ومستويات منخفضة من النوع الآخر: نوعان من الكوليسترول هما HDL وLDL، والبروتين الدهني عالي الكثافة والبروتين الدهني منخفض الكثافة، والمعروف أيضا باسم الكوليسترول "الجيد" و"الضار".

واكتشف العلماء أن القهوة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستويات الكوليسترول، خاصة إذا كان الشارب رجلا، وفقا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Open Heart.

وتبين أن استهلاك القهوة له تأثير أكبر على مستويات الكوليسترول لدى الرجال أكثر من النساء.

ومع ذلك، لا يتعلق الأمر فقط بجنس الشخص الذي يشرب، ولكن كيف يتم تخمير القهوة.



وعثر على أن شرب القهوة في شكل إسبرسو يؤدي إلى أكبر اختلاف بين الجنسين، بينما تبين أن القهوة التي يتم تخميرها في المقهى تحتوي على أصغرها.

وارتبط تناول ثلاثة إلى خمسة أكواب من القهوة يوميا بارتفاع مستوى الكوليسترول الكلي لدى الرجال مقارنة بالنساء.

وكتب باحثون من الدراسة التي أجرتها جامعة القطب الشمالي في النرويج: "القهوة هي المنشط المركزي الأكثر استهلاكا في جميع أنحاء العالم. ونظرا لارتفاع استهلاك القهوة، يمكن أن يكون حتى للتأثيرات الصحية الصغيرة عواقب صحية كبيرة".

وما يجعل الدراسة المعنية غير عادية، على عكس الدراسات الأخرى، ربطها بشكل غير مباشر بين القهوة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بدلا من تقليل المخاطر.

ويعد ارتفاع مستويات الكوليسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يمنع شاربو القهوة من الاستمرار، فقد أظهرت الدراسات السابقة أن فنجانين أو ثلاثة أكواب فقط من القهوة يوميا تؤدي إلى فوائد متعددة للقلب والأوعية الدموية والعصبية للمستهلك.

ويعود أحد أسباب الفوائد الصحية للقهوة إلى المركبات الموجودة بشكل طبيعي داخلها.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب تحديد الفوائد المحتملة لهذه المركبات لأنها تعتمد على: "تنوع القهوة، والأنواع، ودرجة التحميص، ونوع طريقة التخمير، وحجم الحصة. ويوضح هذا كيفية احتواء القهوة على مركبات قد تؤدي إلى آليات متعددة تعمل في وقت واحد".

وعلاوة على ذلك، هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها فيما يتعلق بالكوليسترول مثل تأثير عوامل نمط الحياة الأخرى.

وفيما يتعلق بطرق تقليل الكوليسترول، توصي NHS بزيادة مقدار التمارين، والإقلاع عن التدخين، وتقليل استهلاك الكحول.