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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت Der Spiegel نقلا عن بيانات قدمها معهد روبرت كوخ (RKI)، أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بحمى غرب النيل في ألمانيا هذا العام بلغ ضعف ما كان عليه في عام 2021.

دير شبيغل تتحدث عن مرض مداري خطير ينتشر في ألمانيا.. ما القصة؟

وارتفع عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا منذ نهاية أغسطس إلى عشرة، وفقا لـ RKI. وقالت المتحدثة باسم الوكالة لـDer Spiege، إنه ثبت أن ثمانية منهم على الأقل أصيبوا بالعدوى داخل ألمانيا.

وتأثرت أربع ولايات على الأقل من انتشار المرض، بما في ذلك العاصمة برلين وولايات ساكسونيا الشرقية وساكسونيا أنهالت، وكذلك شمال الراين - ويستفاليا في الغرب، حسبما أفاد المعهد.

وقالت Der Spiegel إنه بينما تضاعف عدد الحالات مقارنة بعام 2021، فهو أقل مما كان عليه في عام 2020، عندما تم تسجيل إجمالي 30 حالة. وتم اكتشاف العدوى لدى الألمان الذين لم يسافروا إلى الخارج لأول مرة في عام 2019.

كما قال المعهد إنه وثق انتقال الفيروس بين الطيور والبعوض في ألمانيا في عام 2018. ويعتقد الآن أن العامل الممرض يمكنه السبات في البعوض في ألمانيا.

وعادة ما تكون الحمى دون أعراض، ما يعني أن معظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، وفقا لـ RKI. ومن بين كل خامس شخص مصاب بالفيروس تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، بما في ذلك الصداع أو الحمى، وكذلك القيء أو الطفح الجلدي.

ومع ذلك، يمكن أن يصاب واحد من كل 100 بمرض خطير لأن المرض يمكن أن يسبب التهاب الدماغ، مثل التهاب السحايا، ويمكن أن يؤدي إلى نوبات. ويبلغ احتمال الوفاة بين المرضى المصابين بأمراض خطيرة نحو 10٪. وقد يستغرق التعافي أسابيع أو حتى أشهر. ويعتبر كبار السن والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة معرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بعدوى خطيرة.

ووفقا لوكالة الصحة الأوروبية (ECDC)، أبلغ عن إجمالي 950 حالة إصابة بحمى غرب النيل في جميع أنحاء الكتلة هذا العام، مع 82 حالة وفاة مرتبطة بالعدوى. ويبدو أن بلدان جنوب أوروبا تتأثر بشكل غير متناسب. وسجلت إيطاليا وحدها أكثر من 570 حالة مع الإبلاغ عن 280 حالة أخرى في اليونان.

أعلن الدكتور ألكسندر سيميونوف رئيس معهد بحوث يكاترينبورغ للعدوى الفيروسية، أن الفيروس الذي حول الحمام إلى زومبي في بريطانيا لا يشكل خطورة على الإنسان.

ويشير الخبير، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن طاعون الطيور الكاذب، الذي ربما كان السبب في ظهور حمام الزومبي في بريطانيا، يشخص أحيانا عند البشر. ولكن مسار هذا المرض خفيف ولا يشكل خطورة على الصحة.

ويقول: "تسجل الإصابات بفيروس نيوكاسل بصورة دورية بين الفئات المعرضة للخطر- العاملين في مزارع تربية الدواجن، الذين على اتصال بالطيور المصابة. ولكن احتمال إصابة الناس بهذا المرض منخفض، ومساره خفيف بالنسبة للبشر، وليس كما هو الحال في الطيور".

ويضيف موضحا، اعراض الإصابة بهذا المرض شبيهة بأعراض امراض الجهاز التنفسي. كما يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة. وحاليا لا يشكل هذا المرض أي خطورة على البشر.

ووفقا له، يبدو أن الحمام في المملكة المتحدة مصاب بفيروس نيوكاسل، أو طاعون الطيور الكاذب. وهذا الفيروس هو بالنسبة للطيور من الأمراض الخطيرة. ويلحق أضرارا كبيرة بمزارع تربية الطيور في العالم، تعادل تلك التي تلحقها إنفلونزا الطيور، ويصل معدل الوفيات بين الطيور المصابة بهذا المرض إلى 30 بالمئة.

يعتقد بعض الخبراء أن تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر يلوح في الأفق بعد أعداد قياسية من الحالات في الطيور البرية والدواجن في العام الماضي.

وهناك مخاوف متزايدة من أن الفيروس، مع انتشاره في الحيوانات، يمكن أن يتطور ليصيب البشر ويسبب أزمة عالمية أكثر فتكا من "كوفيد".

وبعد كل شيء، هذا ما حدث مع ما يسمى بالإنفلونزا الإسبانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، والتي نتجت عن سلالة مماثلة لتلك التي تنتشر الآن (H5N1).

وعلى الرغم من اختلاف التقديرات بشكل كبير، يُعتقد أن الأول قتل 50 مليون شخص - نحو واحد من كل 35 من هؤلاء على قيد الحياة في ذلك الوقت.

وتم اكتشاف الفيروس الجديد حتى الآن في أكثر من 22 مليون طائر ودجاج على مستوى العالم منذ سبتمبر 2021 - ضعف الرقم القياسي السابق في العام السابق.

ولا ينتشر الفيروس بسرعة فحسب، بل إنه يقتل أيضا على مستوى غير مسبوق، ما يترك بعض الخبراء يقولون إن هذا هو البديل الأكثر فتكا حتى الآن.

وأصدر صندوق Cornwall Wildlife Trust تحذيرا الأسبوع الماضي، حث فيه الناس على الابتعاد عن الطيور البحرية المريضة أو الميتة و"عدم لمس الحيوانات تحت أي ظرف من الظروف".

وقال البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا، إن السؤال ليس "ما إذا ستسبب إنفلونزا الطيور تفشيا بشريا آخر، ولكن متى".

وقال لـ MailOnline: "سواء حدث ذلك في حياتي أو في حياة أحفادي، لا أرغب في التخمين. هذه الأشياء هي أحداث عشوائية للغاية ولا يمكنك أبدا التنبؤ بموعد حدوثها، ولكن كلما زاد عددها، زادت المخاطر".

ويتوقع البروفيسور هانتر تفشي الإنفلونزا الموسمية هذا العام بعد أن عانت أستراليا - التي عادة ما تكون نذيرا لما يمكن توقعه في المملكة المتحدة - من وباء مدمر بشكل خاص خلال فصل الشتاء في مايو.

وقد يكون وجود الكثير من إنفلونزا الطيور والإنفلونزا الموسمية في نفس الوقت وصفة لكارثة.

وأوضح البروفيسور هانتر: "إذا أصبت بفيروسين غير مرتبطين بالإنفلونزا في نفس الوقت يصيبان نفس الخلية، فإنهما يبدآن في تبديل المادة الجينية".

وفي حين أن الخطر ضئيل - فقد أصيب 860 شخصا فقط بفيروس H5N1 منذ عام 2003 - إلا أن هذا قد يسمح للسلالة الحالية باكتساب الطفرات التي تحتاجها لتنتشر بين البشر.

وأضاف هانتر: "في الماضي، أدى ذلك إلى التحول الجيني الذي يمكن أن يسبب الأوبئة".

ويعتقد كيث نيل، الأستاذ الفخري في علم أوبئة الأمراض المعدية في جامعة نوتنغهام، أن أكبر تهديد فيروسي هذا الشتاء هو الإنفلونزا العادية.



ويُعتقد أن أجهزتنا المناعية ضعفت بشدة على مدار العامين ونصف العام الماضيين من الإغلاق والتفاعلات الاجتماعية المحدودة. وهذا يعني أن الحشرات غير المؤذية عادت للانتقام.

وقال نيل: "الإنفلونزا الموسمية التي نعلم أنها ستأتي، إنفلونزا الطيور تلوح في الأفق - قد تأتي. لكن كلما زاد انتشار إنفلونزا الطيور [الموسمية]، زادت المخاطر التي يتفاعل فيها الاثنان ويسبب تحولا جينيا كبيرا. ومن أجل الاحتمال، أعتقد أن الإنفلونزا العادية ستكون الوباء التالي لنا، لكن القلق الأكبر هو إنفلونزا الطيور لأنه إذا امتد ذلك فلن يكون لدينا حماية طبيعية".

وعلى الرغم من أن الإنفلونزا مميتة دائما إلى حد ما في الضعفاء، إلا أنها خفيفة نسبيا في معظم السنوات. لكن في كل جيل أو نحو ذلك، يحتدم نوع مختلف في جميع أنحاء العالم، ويقتل الشباب والأقوياء وكذلك كبار السن والضعفاء والمرضى.

وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك في عام 1918. لكن الخبراء يقولون إن جائحة إنفلونزا مدمرة أخرى طال انتظارها.

ويعتقد معظم العلماء أن جميع أشكال فيروس الإنفلونزا يمكن إرجاعها إلى الطيور في مرحلة ما.

وعادة ما تمر عبر حيوان آخر، مثل الخنزير، في عملية التحور والتكيف لإصابتنا بالعدوى. والطيور البرية حاملة لها، وخاصة من خلال الهجرة.

وعندما تجتمع معا للتكاثر، ينتشر الفيروس بسرعة ثم ينتقل إلى أجزاء أخرى من العالم.

وتميل السلالات الجديدة إلى الظهور أولا في آسيا، حيث يتجه أكثر من 60 نوعا من الطيور الشاطئية والخنازير والطيور المائية، بما في ذلك الزقزاق والبط، إلى ألاسكا للتزاوج والاختلاط مع مختلف الطيور المهاجرة من الأمريكتين. ويذهب البعض الآخر غربا ويصيب الأنواع الأوروبية.

ومثل "كوفيد"، تنتقل الإنفلونزا من خلال الاتصال الوثيق - قطرات يتم استنشاقها. ويمكن أن يعني التعرض للبراز ومخاط الأنف أيضا انتقال الفيروس.

ولا تعاني الطيور البرية عادة من آثار سيئة خطيرة - لكن الموت الجماعي يحدث عندما ينقل المرض إلى الدواجن، خاصة في المزارع المكثفة العملاقة.

لذا فإن أحد الألغاز التي لم يتم حلها للفاشية الحالية هو لماذا وكيف تغيرت هذه السلالة لتدمير مضيفيها البرية، وما ينذر بذلك.

وقال الدكتور سيمون كلارك، عالم الأحياء الدقيقة بجامعة ريدينغ، إن سلالة H5N1 الحالية ضعيفة للغاية لتنتشر من شخص لآخر، وهذا هو السبب في وجود أقل من 1000 حالة بشرية في ما يقرب من عقدين من الزمن.

ويعتقد أن الفيروس سيحتاج في الانتشار إلى حيوانات أخرى أكثر تشابها وراثيا مع البشر قبل اكتساب القدرة على إصابة الناس بسهولة - مثل تفشي إنفلونزا الخنازير H1N1 في عام 2009، الذي قتل ما يقرب من 300 ألف شخص.

وليس من المرجح بشكل خاص أن تقفز وتنتشر بين البشر، فمن المرجح أن تأتي من خلال حيوان آخر مثل الخنزير.

ويعتقد كلارك أن الوباء القادم سيكون بسبب الإنفلونزا، ولكن على عكس العديد من زملائه، فإنه يتوقع أن يكون الوباء أقل حدة من "كوفيد".