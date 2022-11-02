شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانى يقتحم مصرفا بمنطقة الحازمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جمعية المودعين اللبنانيين الأربعاء، إن مودعاً يحمل سلاحاً اقتحم بنك بيروت بمنطقة الحازمية في محافظة جبل لبنان، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى فى شريط عاجل.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر ما قالوا إنه مواطن لبنانى غاضب من عدم صرف مستحقاته المالية، حيث يمكن سماعه فى المقطع وهو يصيح "أريد أموالي".

وقالت مواقع لبنانية إن الحادث وقع بأحد البنوك بالفعل، حيث يظهر الرجل المحاط بمجموعة من الأشخاص وهو يلوح بالفأس ويطالب بتوفير أمواله الخاصة، فى الوقت الذى تتخذ فيه المصارف اللبنانية إجراءات مشددة على سحب الأموال بالدولار والليرة اللبنانية.