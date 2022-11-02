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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتبر سرطان الجلد من أنواع السرطان المنتشرة. فكيف يمكن الوقاية من هذا السرطان، أو على الأقل تخفيض خطر الإصابة به.

كيف يمكن الوقاية من سرطان الجلد؟



تشير الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو، كبيرة أطباء مستشفى MEDSI الخاص بموسكو، إلى أن التعرض فترة طويلة لأشعة الشمس، قد يشكل خطورة بالنسبة لبعض الناس، وخاصة الذين لديهم شامات أو بقع جلدية. بالإضافة إلى ذلك، تزيد فقاعات حروق الشمس، من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح الخبراء بضرورة استخدام وسائل تساعد على الوقاية من الشمس.

وتقول: "يجب عدم التعرض للشمس خلال الفترة من الساعة 11 وإلى الساعة 16. لأن الشمس في هذه الفترة، هي أكثر نشاطا وعدوانية".

وتضيف، من أجل استبعاد الإصابة بسرطان الجلد، يجب تنظير الجلد. هذا الفحص يجريه طبيب أخصائي بالأمراض الجلدية، الذي يقرر ما إذا كانت هناك حاجة لكشط الجلد في حالة الشك بسرطان الجلد.

كشف الطبيب تومي ميتشيل التغيرات التي تحصل في الجلد وتشير إلى أمراض السرطان والسكري وتليف الكبد.



ويشير موقع doctorpiter.ru، إلى أنه وفقا للطبيب ميتشيل، لطبقات الجلد أغراض فريدة، حيث أن التغيرات في البشرة والأدمة تنبه الشخص على وجود مشكلات في الجسم، وعادة تشير إلى أمراض خطيرة.



- طفح جلدي على الصدر- بصورة عامة الطفح الجلدي غير ضار ويزول من تلقاء نفسه عادة خلال بضعة أيام. ولكن أحيانا يشير الطفح الجلدي إلى المرض. ويمكن أن يصاحب الطفح الجلدي الحكة والاحمرار والألم، أي هناك حساسية أو التهاب.

ويحذر الطبيب من حالة ظهور "قشور البرتقال" في منطقة الصدر، لأنها قد تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي.

التقرن الدهني- المقصود هنا البقع الصبغية التي تظهر عادة على الجلد مع التقدم بالعمر. فإذا كانت كثيرة وظهرت بسرعة فمن الأفضل استشارة طبيب أخصائي بشأنها. لأنها قد تشير إلى تطور ورم سرطاني في الجسم، يطلق مواد معينة تزيد من سرعة ظهور هذه البقع وعددها.

بقع داكنة في الإبط- يمكن أن تشير هذه البقع إلى حالة ما قبل الإصابة بمرض السكري، أو النوع الثاني من مرض السكري. تظهر هذه البقع الداكنة في منطقة الإبطين وطيات الجلد وفي المنطقة الأربية. وينصح الطبيب باستشارة أخصائي الغدد الصماء عند ظهور البقع الداكنة.

ويضيف، ولكن يجب أن نعلم أن الجلد في منطقة الإبطين حساس جدا. لذلك يمكن أن تظهر هناك بقع سوداء بتأثير الشمس والحلاقة أو حتى نتيجة استخدام مزيل العرق.

البقع الارجوانية- هذه البقع هي من الأعراض النادرة التي تشير إلى نقص الأكسجين في الدم، ما يؤدي إلى مشكلات في القلب والرئتين. وأسباب ظهور هذه البقع عديدة وكثيرة من رد فعل تحسسي من عقار معين وإلى إصابة ما.

اللويحات الصفراء- التي هي تراكم الدهون على شكل عقد لونها أبيض مصفر ومقاسها 1-5 ملم دائرية الشكل أو بيضاوية. تظهر هذه الرواسب حول العينين عادة وعلى ظهر اليدين وراحة اليد والأرداف والمرفقين أو الركبتين.

ويقال إن ظهور هذه البقع واللويحات الصفراء يشير إلى الإصابة بمرض السكري.

الحكة- أكثر الأعراض انتشارا، ووفقا للدكتور ميتشيل، قد تشير إلى أمراض: التهاب المعدة المزمن، تلف الكبد، قرحة المعدة، مرض السكري.

يحدث سرطان الجلد بسبب النمو غير الطبيعي لخلايا الجلد، والتي تتطور في الغالب على الجلد المعرض للشمس.



ومع ذلك، هذا ليس ضروريا لأنه يمكن أن يحدث أيضا في المناطق التي لا تتعرض غالبا لأشعة الشمس المباشرة. وتشمل الأنواع الثلاثة الرئيسية لسرطان الجلد: سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الخلايا الصبغية (الميلانوما).

وتشير الدراسات إلى أن الرجال أكثر عرضة للوفاة من سرطان الجلد بنسبة الثلثين مقارنة بالنساء.

ووجدت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن الميلانوما، أكثر أنواع سرطان الجلد فتكا، زادت منذ عام 1973 بنسبة 219% لدى الرجال، مقارنة بارتفاع 76% لدى النساء.

ويموت الآن ما يصل إلى 1400 رجل بريطاني من الميلانوما كل عام، مقارنة بـ 980 امرأة، وهذا ما يصل إلى ستة أشخاص في المجموع يوميا.

ولكن بينما انخفضت المعدلات بنسبة 9% بالنسبة للنساء في العقد الماضي، فإنها لم تكن كذلك بالنسبة للرجال.

واقترحت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة (CRUK) أن الافتقار إلى الحماية من أشعة الشمس قد يكون السبب جزئيا في هذا الاتجاه.

وما يزال الخبراء غير متأكدين من سبب تعرض الرجال لارتفاع أسرع في حالات سرطان الجلد ومعدلات الوفاة، لكن هناك عدة عوامل يمكن أن تلعب دورا. قالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن دراسة استقصائية حديثة وجدت أن الحماية من أشعة الشمس لم تكن في الغالب محورا رئيسيا للرجال، وعلى الرغم من أن 84% من الرجال يعرفون أن حروق الشمس تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، إلا أن أقل من الربع قالوا إنهم دائما ما يحمون أنفسهم من أشعة الشمس. وعند سؤالهم عن سبب عدم حماية أنفسهم من الشمس، قال 25% من الرجال إنهم لا يشعرون بأن الشمس قوية بما يكفي، بينما أقر 23% أنهم لم يفكروا في الحماية.

ويعتقد الخبراء أن الخطر الرئيسي بالنسبة للرجال يكون مع الجذع عند البقاء دون قميص في الحديقة أو على الشاطئ، خاصة عندما يتعرض هذا الجزء من الجسم لأشعة الشمس بشكل متقطع.

وقد لا يكون الجذع مكشوفا لفترة طويلة جدا ولكن لفترة قصيرة ومكثفة، ما يؤدي إلى التعرض لحروق كبيرة في منطقة غير مكشوفة بشكل طبيعي.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أكثر علامات سرطان الجلد شيوعا هي ظهور شامة جديدة أو تغيير في الشامة الموجودة. يمكن أن يحدث هذا في أي مكان من الجسم، ولكن المنطقة الأكثر إصابة هي الظهر عند الرجال والساقين عند النساء.

ويمكن للناس تقليل المخاطر باستخدام واقي الشمس وارتداء الملابس المناسبة للشمس. ويجب تجنب كراسي الاستلقاء للتشمس ومصابيح الشمس. يمكن أن يساعد فحص الجلد بانتظام أيضا في الوصول إلى التشخيص المبكر وزيادة فرص العلاج الناجح.