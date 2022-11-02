مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحم عشرات المستوطنين "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.