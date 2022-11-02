شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات واعتقالات وطرد مواطنين من منازلهم واعتداءات للمستوطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، الثلاثاء، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب مواطنون بالاختناق في نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من رام الله وغزة، وطردت 6 عائلات من منازلها واستولت على شاحنة بالأغوار الشمالية، وجرفت أراضي في قلقيلية، وثبتت قرار هدم مدرسة في القدس، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى واعتداءاتهم على المواطنين في مختلف المحافظات.