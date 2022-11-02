شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيلون ماسك يضرب من جديد.. الحسابات الموثقة على تويتر ملزمة بالدفع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غرد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في وقت مبكر من صباح الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: "ماذا عن دفع 8 دولارات شهريًا؟".

معللًا ذلك بأن شركة تويتر لا يمكنها الاعتماد بشكل كلي على المعلنين، من أجل تسديد مصاريف إدارتها، لذلك فهم بحاجة إلى اتخاذ خطوة مماثلة، كما أورد تقرير نشره موقع "ذا فيرج the verge" الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ليتبعها بعد سويعات قليلة، الإعلان الرسمي لتطبيق المقترح؛ حيث غرد ماسك، معلنًا عن تكلفة الاحتفاظ بعلامة توثيق الحساب الزرقاء على "تويتر".

"إن نظام اللوردات والفلاحين الحاليين في تويتر لمن لديه أو ليس لديه علامة اختيار زرقاء هو هراء. القوة للشعب! أزرق مقابل 8 دولارات شهريًا".. هكذا أعلن إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع تويتر، عن التكلفة الشهرية للاحتفاظ بعلامة توثيق الحساب الزرقاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال إيلون ماسك، في تصريح على حسابه على تويتر، إنه سيتقاضى 8 دولارات شهريًا مقابل العلامة الزرقاء. كما أعلن ماسك أنه سيتم تعديل السعر المعني وفقًا للقوة الشرائية للدول.

وأضاف ماسك إنه مقابل رسم شهري قدره 8 دولارات، ستكون هناك أيضًا القدرة على الرد والإشارة وتحديد أولويات البحث ومشاركة ملفات الفيديو أو الصوت الطويلة.

وكان إيلون ماسك يخطط لرفع أسعار العلامات الزرقاء لتبلغ 20 دولارا شهريا بدلا من 5 دولارات فقط، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن موقع "ذا فيرج". لكنه حسمها منذ قليل لتقدر بـ8 دولارات.

وفي الأيام القليلة الماضية، كان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد أحكم قبضته على منصة تويتر بعد قراره بحل مجلس إدارتها.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، في بيان، إنه تم تعيين إيلون ماسك المدير الوحيد لـ«تويتر»، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

وهو الأمر الذي أكده ماسك لاحقا، عبر تغريدة على "تويتر" أكد فيها أنه سيكون رئيسا تنفيذيا لشركة تويتر.

وخطوة حل مجلس الإدارة، من بين سلسلة التغييرات التي أدخلها ماسك بعد اتمام صفقة الشراء الأسبوع الماضي، واختتمت عملية استمرت ستة أشهر.‏

وأمهل "ماسك"، العاملين في "تويتر"، أياما قليلة لتنفيذ جميع التغييرات التي خطط لها أو التعرض للفصل المباشر من العمل، وذلك رغم مرور أيام معدودة عن الإعلان عن امتلاك "ماسك" لموقع التواصل الاجتماعي.

وتعمل خاصية العلامة الزرقاء لتوثيق الحسابات ومنح خصائص إمكانية حذف التغريدات وتحويل الشكل الخارجي للتغريدة على هيئة مقال.

وتم تفعيل الخاصية بـ4 دول العام الماضي، هي (نيوزلندا، وأستراليا، وأمريكا، وكندا) بقيمة 3 دولارات في البداية، لترتفع لنحو 5 دولارات في يوليو الماضي.

وهدد العديد من حاملي العلامات الزرقاء بحذف حساباتهم احتجاجا على القرار، بينما يهدد "ماسك" بحذف جميع الحسابات الزرقاء حال عدم تسديد المبلغ الشهري للاشتراك.