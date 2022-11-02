شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على شبكة لتسليح ميليشيا الشباب وتنظيم "داعش" الإرهابي في الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على شبكة لتهريب الأسلحة في شرق أفريقيا تخدم مصالح تنظيم "داعش" الإرهابي في الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن الوزارة توضيحها أن القائمة تشمل 8 عناصر قادة ومتعاملين مع التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى شركة تجارية يمتلكها شخص يدعى "ليبان يوسف محمد" وهو من كبار الناشطين في ميليشيا الشباب الإرهابية، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل تجميد كل أصول هذه العناصر في الولايات المتحدة أو في حوزة أي أشخاص أمريكيين وحظر أي تعامل معهم من الأراضي الأمريكية.

وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الأفراد المدرجين في القائمة قاموا ببيع أسلحة على وجه التحديد وكانوا أعضاء نشطين في ميليشيا الشباب الإرهابية، مؤكدة أنهم يمثلون نقاطًا مهمة لشبكة تهريب الأسلحة والمرتبطة بشكل وثيق مع تنظيم "داعش" في الصومال.