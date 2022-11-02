شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الأردني يصل إلى الجزائر لترؤس وفد بلاده إلى القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني إلى الجزائر، لترؤس وفد بلاده إلى القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين، مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.