شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الأردني يصل إلى الجزائر لترؤس وفد بلاده إلى القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني إلى الجزائر، لترؤس وفد بلاده إلى القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين، مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وسيلقي ولي العهد كلمة الأردن في الجلسة المخصصة لكلمات رؤساء الوفود اليوم الأربعاء.
وتناقش القمة عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمالها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات في المنطقة العربية، والإرهاب وتأثيره على المنطقة، والأمن الغذائي العربي، وأزمة الطاقة، وغيرها من الموضوعات.