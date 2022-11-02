اخبار الخليج

ولي العهد الأردني يصل إلى الجزائر لترؤس وفد بلاده إلى القمة العربية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الأردني يصل إلى الجزائر لترؤس وفد بلاده إلى القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني إلى الجزائر، لترؤس وفد بلاده إلى القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين، مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وسيلقي ولي العهد كلمة الأردن في الجلسة المخصصة لكلمات رؤساء الوفود اليوم الأربعاء.


وتناقش القمة عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمالها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات في المنطقة العربية، والإرهاب وتأثيره على المنطقة، والأمن الغذائي العربي، وأزمة الطاقة، وغيرها من الموضوعات.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا