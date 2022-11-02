شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يوقع اتفاقية شراء 10 طائرات عمودية "هليكوبتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع سلاح الجو الأردني وشركة بيل تكسترون، اتفاقية شراء 10 طائرات عمودية "هليكوبتر" من نوع (BELL 505) بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2022" المتخصص بشئون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة الذي انطلق الثلاثاء ويستمر حتى الخميس في محافظة العقبة الأردنية.

وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها قائد سلاح الجو العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، وعن شركة بيل تكسترون باتريك مولاي، تسليم الطائرات مع أدوات تدريب على الطيران ومجموعة شاملة من الأجهزة التدريبية المرتكزة على الكمبيوتر؛ لتمكين الاعتماد المعزز لأساليب التدريب الأساسية والمتقدمة على التحليق بطائرة ذات محرك دوّار.

حضر توقيع الاتفاقية السفير الأمريكي وممثلون عن السفارة الكندية في عمان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.