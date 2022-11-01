شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: توقيت القمة العربية رسالة حول قدرة الشعوب على مجابهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن تزامن القمة العربية مع ذكرى الثورة الجزائرية ملهما فى ظل ما يقدمه التوقيت من رسالة مفادها قدرة الشعوب على مجابهة التحديات.

وأضاف أبو الغيط، فى كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة اليوم الثلاثاء، بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال"، أن القمة تنعقد بعد 3 سنوات من التوقف، بسبب جائحة كورونا، في والوقت الذى تقع فيه المنطقة العربية في قلب الأزمات.