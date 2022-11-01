شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري: الحاجة ملحة لإصلاح شامل فى مسيرة العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الحاجة باتت ملحة لتحقيق إصلاح شامل في مسيرة العمل العربي المشترك حتى يتسنى للجامعة العربية القيام بدورها.

وأضاف تبون، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة المعقد اليوم الثلاثاء في مركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمه الجزائرية، أن اقتران القمة بذكرى الثورة الجزائرية يعيد إلى الأذهان التفاف العرب في مواجهة التحديات التي تمس أمنهم.

وتأتي كلمة تبون في افتتاح أعمال القمة العربية، حيث تسلم رئاسة الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية من نظيره التونسي قيس سعيد.

وتأتي القمة العربية في هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، على خلفية تفشي وباء كورونا، حيث انعقدت لاخر مرة في مارس 2019، في تونس.