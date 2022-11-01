شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر: مبادرة السلام العربية السبيل الوحيد لتحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إن القضية الفلسطينية تبقى أولوية العرب، في ظل الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة بنودها كركيزة وسبيلا وحيدا لتحقيق السلام.

وشدد تبون، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة المعقد اليوم الثلاثاء في مركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمه الجزائرية، على ضرورة تأسيس الدولة الفلسطينية على حدود 1967، داعيا لتأسيس لجنة اتصال عربية لمتابعة القضية الفلسطينية.

وأعرب تبون على دعمه الكامل لمنح فلسطين العضوية الكاملة للأمم المتحدة، مهنئا الفلسطينيين على المصالحة، داعيا اياهم الى استكمالها بخطوات جادة.

وتأتي كلمة تبون في افتتاح أعمال القمة العربية، حيث تسلم رئاسة الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية من نظيره التونسي قيس سعيد.

وتأتي القمة العربية في هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، على خلفية تفشي وباء كورونا، حيث انعقدت لاخر مرة في مارس 2019، في تونس.