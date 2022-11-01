شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: يمكننا تجاوز الخلافات العربية فى ظل تفاقم الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه من الممكن تجاوز أسباب الخلافات العربية التى تزيدنا ضعفا ووهنا، موضحا أن السنوات الماضية شهدت تفاقما في الأزمات ليس فقط لأسباب إقليمية وإنما لأسباب ارتبطت بالعالم كله.

وأضاف سعيد، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة اليوم الثلاثاء بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة الجزائرية، أن كورونا ساهمت في تفاقم الأزمات، بالإضافة للصراعات الداخلية في العديد من الدول العربية، إلى الحد الذى لم تعد تذكر فيه المدن العربية.

وأشار إلى التحديات، موضحا أن حربا ضروسا تخوضها المنطقة العربية من أجل البقاء، موضحا أن تونس تسلم الجزائر رئاسة القمة في ظل ظروف دقيقة، بعد 3 سنوات من توقفها.

وأشار إلى ظاهرة التغيرات المناخية وغيرها من الأزمات التي أربكت النظام العالمي وأثبتت هشاشته واختلال توازناته.

وتأتي كلمة سعيد في افتتاح أعمال القمة العربية، حيث يقوم الرئيس التونسي بتسليم نظيره الجزائري عبد المجيد تبون رئاسة الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وتأتي القمة العربية في هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، على خلفية تفشي وباء كورونا، حيث انعقدت لاخر مرة في مارس 2019، في تونس.