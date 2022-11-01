شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القيادة اليمني يؤكد موقف بلاده الثابت بدعم الشعب الفلسطيني لبناء دولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، موقف بلاده الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتطلعاته العادلة لبناء دولته المنشودة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن ذلك جاء خلال لقاء العليمي، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته في الجزائر، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية الحادية والثلاثين التي تستضيفها الجزائر.

وتبادل الجانبان الأحاديث حول مستجدات الساحتين اليمنية والفلسطينية، والجهود المطلوبة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.