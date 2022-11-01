شكرا لقرائتكم خبر عن من أنشاص إلى الجزائر.. أبرز محطات القمم العربية × 76 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق، اليوم الثلاثاء، قطار فاعليات القمة العربية الحادية والثلاثين، فى الجزائر العاصمة، بمشاركة 21 دولة، بعد توقف دام لثلاث سنوات جراء جائحة كورونا.

سبق هذه القمة سلسلة من القمم العربية عبر التاريخ المعاصر، بداية من أشاص ى عام 1946، نورد تلك المحطات فيما يلى

قمة أنشاص

تعد قمة أنشاص أول قمة عربية طارئة عقدت فى عام 1946، بهدف مناصرة القضية الفلسطينية

قمة بيروت

وفى عام 1956عقدت قمة ثانية تؤكد على الدعم العربى لمصر ضد العدوان الثلاثى

قمة القاهرة

عقدت قمة القاهرة عام 1964لتأكيد وجوب تنقية الاجواء العربية من الخلافات ووحدة الصف العربى

وفى سبتمبر من نفس العام اجتمع العرب لتعزيز القدرات الدفاعية العربية .

الدار البيضاء

وفى الدار البيضاء عام 1965 اجتمع العرب لغقرار ميثاق التضامن العربى ودعم فلسطين.

وفى الخرطوم عام 1967، اجتمع العرب لتأكيد إزالة العدوان الإسرائيلى من الأراضى العربية

وفى سبتمبر عام 1970 اجتمع القادة العرب لبحث حل الخلاف الأردنى الفلسطينى

الجزائر

وفى نوفمبر من عام 1973اجتمعوا فى الجزائر بخصوص انسحاب إسرائيل من الأراضى العربية .

الرباط

فى اكتوبر من عام 1974 ، اجتمعالعرب فى الرباط بالمغرب لاعتماد الممثل الشرعى لفلسطين

الرياض

وفى أكتوبر من عام 1976 كان اجتماع العرب فى الرياض وكانت قمة مصغرة لوقف نزيف الدم فى لبنان جراء الحرب الأهلية.

القاهرة

عاد العرب للاجتماع فى القاهرة مجددا فى أكتوبر 1976لإعادة إعمار لبنان ووحدة الصف العربى.

بغداد

وفى العراق وتحديدا فى العاصمة بغداد اجتم عالعرب فى نوفمبر عام 1978لدعم منظمة التحرير الفلسطينية

تونس

وفى نوفمبر من عام 1979، اجتمعوا فى تونس مؤكدين التزامهم بدعم القضية الفلسطينية .

عمان

وفى عمان بالأردن عقد العرب قمتهم عام 1980، للمصادقة على ميثاق العمل الاقتصادى العربى

فاس

وفى فاس بالمغرب عقدت القمة العربيةعام 1981، لإدانة العدوان الإسرائيلى على لبنان

الدار البيضاء

فى الدار البيضاء بالمغرب عام 1985، اجتمع العرب لتأكيد الالتزام بميثاق التضامن العربى

وفى القاهرة اجتمعوا مجددا فى أغسطس عام 1990، لبحث الغزو العراقى للكويت

وفى يونيو عام 1996 اجتمعوا مرة أخرى فى القاهرة فى قمة استثنائية لبحث مصير عملية السلام

عمان

وفى الأردن اجتمعوا مرة ثانية فى مارس من عام2001، لتأكيد التضامن مع الشعب الفلسطينى

بيروت

وفى بيروت عقدت القمة العربية فى مارس من عام 2002لتبنى مبادرة السلام العربية .

شرم الشيخ

فى مارس من عام 2003ن عقدت القمة العربية بشرم الشيخ لدعم فلسطين ورفضضرب العراق.

وعاد العرب للاجتماع فى الجزائر مجددا فى مارس من عام 2005لتأكيد الالتزام بمبادرة السلام

الخرطوم

وفى عام 2006 تحديدا فى مارس ، التقى العرب لتأكيد التمسك بالمبادرة العربية للسلام

وفى مارس من عام 2007، كان اجتماعهم فى الرياض للتشجيع على نشر ثقافة التسامح والحوار .

دمشق

وفى العراق كان انعقاد القمة العربية فى مارس 2008، من أجل إعلاء الدعوة لتجاوز الخلافات العربية الضيقة .

الدوحة

وفى مارس من عام 2009، اجتمع العرب فى الدوحة بقطر لتأكيد الالتزام بالتضامن العربى

ليبيا

وفى مارس 2010، اجتمع العرب بمدينة سرت الليبية لبحث الخلافات العربية العربية وتنقية الأجواء

بغدادفى مارس 2012، عقدت القمة العربية فى بغداد للحفاظ على وحدة سوريا.

موريتانيا

استضافت القمة العربية فى مارس عام 2016 لتأكيد مركزية القضية الفلسطينية

البحر الميت

فى 2017 اجتمع القادة العرب فى منطقة البحر الميت بالأردن، لبحث تضافر العمل العربى من أجل مواجهة الأخطار

الظهران

عقدت قمة الظهران فى أبريل عام 2018 لتأكيد الهوية العربية للقدس

مكة المكرمة

استضافت مكة المكرمة آخر قمة عربية فى مايو 2019وكان هدفها الرئيس تأكيد الدعم للقضية الفلسطينية