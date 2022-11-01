شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية السعودية تشارك فى مناورات "عين الصقر 3" فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الملكية السعودية ستشارك فى مناورات "عين الصقر 3" فى اليونان، بعدد من الطائرات المقاتلة.

وذكرت الوزارة- حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية- أن القوات الجوية تشارك بطائرات من نوع "إف- 15"، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات العسكرية.

من جانبه.. قال قائد القوات الجوية السعودية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي إن مناورات "عين الصقر 3" من التمارين الجوية الثنائية الواعدة لقواتنا الجوية ونظيرتها اليونانية، وحققت نسخها الماضية نجاحًا على جميع الأصعدة الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.

ومن ناحيته.. أوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن خليفة العنزي، أن القوات الجوية تشارك بعدد من الطائرات المقاتلة من نوع "إف-15" مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، مشيراً إلى أن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية؛ لتنفيذ المهام من خلال تنفيذ رحلات عبر الحدود الدولية وأداء المهام العملياتية والتدريبية، وتبادل الخبرات العسكرية.

وكانت القوات الجوية السعودية واليونانية نفذتا مناورات مشتركة بعنوان "عين الصقر 2" خلال شهر مايو الماضي، ويهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.