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الداخلية اللبنانية: إحباط تهريب 5 ملايين قرص كبتاجون عبر ميناء بيروت

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضى بسام مولوى ضبط كمية كبيرة من الكبتاجون بلغت 5 ملايين و415 ألف حبة قبل نقلها لميناء بيروت البحرى تمهيدا لتهريبها إلى السودان.

وأكد مولوي - في تصريح اليوم - أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلى - الشرطة اللبنانية - تمكنت من إحباط محاولة تهريبها في ألواح فايبر، وذلك خلال مداهمة مخزن في منطقة الغازية قبل نقلها إلى ميناء بيروت، لتكون الوجهة الأولى أبيدجان ثم السودان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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