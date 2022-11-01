شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يرفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم شركة كهرباء لبنان الحكومية إن الشركة رفعت اليوم الثلاثاء، سعر الكهرباء لأول مرة منذ التسعينات.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، ذكر المتحدث أنه سيتم تسعير الكهرباء الآن بـ10 سنتات أمريكية لكل كيلووات/ساعة لأول 100 كيلووات مستهلكة، و27 سنتاً لكل كيلووات للاستهلاك فوق ذلك.

وسيتم احتساب تكاليف الكهرباء بالليرة اللبنانية بسعر صرف منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي، والذي بلغ حوالي 30 ألف ليرة للدولار، الثلاثاء.

وكان السعر بالليرة اللبنانية في السابق يعادل سنتاً واحداً تقريباً لكل كيلووات/ساعة.