شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: نرفض انتهاك سيادتنا ونستطيع لعب دور ريادى بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين أن بغداد ستكون حاضرة بقوة فى القمة العربية التى تستضيفها دولة الجزائر على أراضيها، مؤكدا أن بلاده تستطيع أن تلعب دورا رياديا فى مواجهة كافة التحديات بالمنطقة.

وقال حسين ـ فى مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية من الجزائر اليوم الثلاثاء، إن لدى بغداد رسالة واضحة في السلم والتعاون والتضامن مع كافة الدول حول القضايا المشتركة ومواجهة كافة التحديات في المنطقة، مشيرا إلى أن القمة العربية ستبحث العديد من المواضيع الهامة من بينها مسألة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعراق.

وشدد وزير الخارجية العراقى على رغبة الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني في تعزيز وتوطيد العلاقات مع دول الجوار، مشيرا إلى الأحداث والتوترات التي تشهدها الدول المحيطة بالعراق وتأثيرها على المنطقة.

وأكد حسين رفض بلاده الشديد محاولة تحويل العراق إلى ساحة للصراعات وتصفية الحسابات، مشددا على أنه غير مسموح لأي أحد على الإطلاق الاعتداء أو انتهاك السيادة العراقية.

ودعا وزير الخارجية العراقي إلى ضرورة الاستمرار في الحوار مع الدول المجاورة بالبلاد من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة بأكملها، لافتا إلى عمق العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الجوار.