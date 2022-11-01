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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف فريق علماء دولي، أن تناول بعض المواد الغذائية له علاقة بخطر الإصابة ببعض أنواع الجلطات الدماغية.

وتفيد مجلة European Heart Journal، بأنه وفقا للخبراء، إلى الآن كانت غالبية الدراسات عن العلاقة بين النظام الغذائي وخطر الجلطة الدماغية. ولكن في الدراسة الجديدة، بحث الخبراء في المواد الغذائية التي يمكن أن تكون سببا بحدوث جلطة دماغية أو جلطة نزفية في الدماغ.

الكشف المواد الغذائية وعلاقتها بخطر الجلطة الدماغية

ويشير اخصائيو أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن الجلطة الدماغية الإقفارية تنتجها خثرة دم تسد الشريان الذي يمد الدماغ بالدم، ما يؤدي إلى موت خلاياه. أما الجلطة النزفية فتحدث نتيجة نزف دموي في الدماغ، يؤدي إلى موت الخلايا المحيطة.

وقد درس الباحثون في هذه الدراسة بيانات عن 418 ألف رجل وامرأة من تسعة بلدان أوروبية جمعت أعوام 1992-2000، أجاب خلالها المتطوعون عن أسئلة في استمارة الاستطلاع حول نظامهم الغذائي ونمط حياتهم والأمراض والعوامل الديموغرافية الاجتماعية.

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وخلال 13 سنة تابع الأطباء حالة المشتركين في هذه الدراسة، حيث سجلت خلالها حدوث أكثر من 4200 جلطة دماغية و1430 جلطة نزفية بينهم. وخلال مقارنة جميع البيانات، توصل الباحثون إلى استنتاج يفيد بأن تناول الفواكه والخضروات والألياف الغذائية والحليب والأجبان والزبادي يخفض من خطر الجلطات الدماغية، ولكن هذا لا يشمل الجلطات النزفية.

ويؤكد الباحثون، أن انخفاض خطر الجلطة الدماغية مرتبط بدرجة كبيرة بتناول الألياف الغذائية الموجودة في الفواكه والخضروات والحبوب والبقول والمكسرات والبذور. فمثلا مع كل زيادة في كمية الألياف بمقدار 10 غرامات في اليوم، انخفض هذا الخطر بنسبة 23% (أي ما يعادل نحو حالتين من السكتة الدماغية لكل ألف نسمة على مدى عشر سنوات). فيما يتعلق بتناول الفواكه والخضروات، فلكل 200 غرام، انخفضت المخاطر بنسبة 13%.

ولم تكشف الدراسة عن مواد غذائية لها علاقة بزيادة مخاطر الإصابة بالجلطات الدماغية، ولكن الإفراط في تناول البيض له علاقة في زيادة مخاطر الجلطة النزفية. وقد بينت نتائج تحليل البيانات، أن كل 20 غراما إضافية يتناولها الشخص في اليوم تزيد من خطر الجلطة النزفية بنسبة 25%.

ووفقا للخبراء قد تكون لهذه الارتباطات، على الأقل علاقة جزئية بتأثير الأطعمة المختلفة على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

قد تبدو المكملات الغذائية التي تحفز نمو الشعر غير عقلانية إذا كنت تعاني من تساقط الشعر، ولكن البعض منها قدّم نتائج واعدة، بما في ذلك الزيوت الأساسية.

ويمكن أن يكون تساقط الشعر ضارا لأن التغيير الجسدي قد يسبب مشكلات نفسية بمرور الوقت، مثل فقدان احترام الذات. وعلى الرغم من أن تساقط الشعر قد يشير إلى وجود حالة مرضية كامنة، إلا أنه عادة ما لا يكون مدعاة للقلق وقد يعود نموه في الوقت المناسب.

ومع ذلك، إذا استمر التساقط، فهناك عدد من الخيارات المتاحة للعلاج قد تساعد في تحفيز نمو الشعر.

وكشفت دراسة جديدة أن زيت اللافندر (lavender)، على سبيل المثال، قد يحفز نمو الشعر ويعالج المشكلات المرتبطة بالحالة.

كما ثبت أن هذا الزيت النباتي، يساعد في علاج أمراض الجلد ومشاكل النوم، ويشجع نمو الشعر في دراسة نشرت في مجلة Toxicological Research.

ووجدت الدراسة أن زيت اللافندر المطبق على الفئران، ساهم في نمو الشعر بمعدل أكبر لديها، كما أصبح أكثر سمكا وأسرع نموا من المعتاد.

وتوضح الدراسة أيضا أن الزيت قد يساعد في معالجة الصلع عند الذكور والإناث، وهو نوع من تساقط الشعر بشكل دائم.

- متى يكون تساقط الشعر خطيرا؟

تساقط الشعر لا يدعو للقلق عادة، ولكن عددا من علامات التحذير قد تشير إلى احتمال خطورته. وقالت إدارة الصحة الوطنية البريطانية إنه يجب مراجعة الطبيب العام في الحالات التالية:

• تساقط الشعر المفاجئ.

• مشاهدة بقع صلع في الرأس.

• خسارة الشعر على شكل كتل.

• حكة في فروة الرأس.

• القلق بشأن تساقط الشعر.

وينبغي أيضا إخبار الطبيب إذا كان تساقط الشعر يؤثر على الصحة، مع ضرورة السؤال عن العلاجات المتاحة، وفقا لـNHS.

يؤكد الخبراء أنهم ابتكروا طريقة رخيصة لمكافحة الصلع عند الرجال. ووفقا لهم، قد تصبح الخلاص الحقيقي للرجال من الصلع.

وقد درس خبراء إحدى المؤسسات العلمية الألمانية إمكانية تقوية بصيلات الشعر وتخليص الرجال من مشكلة الصلع. الطريقة التي اكتشفها الخبراء فريدة ورخيصة في نفس الوقت. ويؤكد الخبراء أنها ناجعة وفعالة.

كما درس الباحثون خصائص القهوة، واتضح لهم أنها قد تتوغل عميقا في جذور الشعر وتحييد التستوستيرون الذي يسبب فقدان الشعر وظهور الصلع.

ووضع الباحثون مصل القهوة والشعر البشري في أنبوبة اختبار ولاحظوا سرعة نمو الشعر. القهوة تحطم الحاجز وتساعد على نمو الشعر كما تؤثر في العضلات المحيطة ببصيلات الشعر.

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ولتحسين نمو الشعر ووقف تساقطه، يمكن وضع الكافيين على بصيلات الشعر، حيث تبين أن هذه الطريقة أوقفت تساقط الشعر (عملية الصلع) بنسبة 20 %. وأن شرب القهوة لا يعطي نفس النتائج، لأنه من أجل ذلك يجب تناول أكثر من 50 كوبا من القهوة في اليوم.

كما يجب الأخذ بالاعتبار احتمال وجود حساسية من الكافيين، لذلك ينصح الأطباء عدم استخدام الكافيين الطبيعي، بل مثيله الصناعي. هذه الطريقة فعالة في حال بقاء بصيلات الشعر حية، لأنه إذا كانت البصيلات ميتة فلن ينفع الكافيين ولا أي مادة أخرى. لذلك يجب استخدام القهوة في فترة تساقط الشعر.