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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يمكن أن تساعد الضمادة التي "تطبخ" الخلايا السرطانية في محاربة أكثر أشكال سرطان الجلد فتكا.

وصممت الضمادة ليتم ارتداؤها بعد خضوع المريض لعملية جراحية لإزالة سرطان الجلد الخبيث.

"ضمادة تقتل سرطان الجلد" يمكن أن تساعد في تحويل المعركة ضد المرض!.. إليك التفاصيل

وعندما يقوم الجراحون بقطع الشامة السرطانية أو رقعة الجلد، والتي توجد بشكل شائع في الظهر عند الرجال والساقين عند النساء، فإنهم عادة ما يأخذون نسيجا "صحيا" إضافيا في حالة انتشار عدد قليل من الخلايا السرطانية الضالة هناك بالفعل.

ويمكن أن يصل عرض هذا الهامش الإضافي إلى 2 سم، اعتمادا على مدى تغلغل الورم. وكلما زاد حجم الورم، زاد احتمال هجرة بعض الخلايا - غير المرئية بالعين المجردة - إلى ما وراء موقع السرطان.

ولكن حتى إزالة جزء من الأنسجة السليمة لا يضمن إزالة جميع الخلايا الخبيثة. ويمكن أن تؤدي أي أمراض متبقية إلى الإصابة بالسرطان بعد أشهر أو حتى سنوات، وتشير بعض الدراسات إلى أنه في نحو 13% من المرضى، يعود الورم الميلانيني في غضون عامين من إزالة الأنسجة السرطانية.

ويمكن أن تقلل الضمادة ذات التقنية العالية من معدل التكرار عن طريق تدمير جميع الخلايا السرطانية العالقة بعد الجراحة.

ويعتمد على شكل من أشكال العلاج يُعرف باسم العلاج الحراري الضوئي، حيث يتم استخدام شعاع الليزر لتسخين الخلايا السرطانية إلى النقطة التي تدمر فيها نفسها بنفسها.

وتعد الخلايا السرطانية أكثر حساسية للتلف الحراري من الخلايا السليمة، لذا فإن درجات الحرارة التي تصل إلى 60 درجة مئوية يمكن أن تقضي على الخلايا الخبيثة بينما تظل الخلايا السليمة سليمة في الغالب.

وعادة ما يتضمن العلاج الحراري الضوئي، حقن مادة كيميائية حساسة للضوء في موقع الورم ثم تحريكها لبضع دقائق باستخدام ضوء الليزر.

وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تحتوي الأورام على أوعية دموية متشابكة مما يجعل من الصعب التحكم في تدفق المادة الكيميائية بمجرد حقنها في الجسم.

وتقوم الضمادة التجريبية بنفس الوظيفة، لكن يمكن للمرضى استخدامها في المنزل باستخدام مصباح الأشعة تحت الحمراء - مادة كيميائية في الضمادة تحول الضوء إلى حرارة.

ويولد تسليط الضوء على الضمادة لمدة 15 ثانية كل يومين حرارة كافية لقتل الورم، وفقا للاختبارات المعملية على الخلايا.

ونُشرت النتائج مؤخرا في مجلة Advanced Functional Materials.

والآن، يخطط باحثون من جامعة نوتنغهام، الذين طوروا الضمادة، لتجربتها على المرضى. وإذا نجحت، فمن المأمول أن يتمكن الجراحون من إزالة كميات أصغر من الأنسجة - ما يقلل من التندب ويسرع الشفاء.

تؤكد دراسة حالة نُشرت في BMJ Case Reports، أهمية الحصول على رأي الطبيب بشأن أي أمر يبدو خارجا عن المألوف بالنسبة لك.

ويأتي ذلك بعد تقرير نُشر عن حالة سيدة تبلغ من العمر 71 عاما، أحالها طبيبها العام إلى عيادة تقويم العظام لإدارة آلام الكتف. كما اشتكت المريضة من آلام في منطقة الصدر. وتفاقم الألم بالمشي والجلوس والتقلب في الفراش.

وبالإضافة إلى الفحص الطبيعي للكتف، وصفت المريضة أيضا أعراض اضطراب النوم وضيق الصدر وانخفاض الشهية.

ومن الغريب أن المرأة وصفت أيضا ضعف الإحساس والقوة في ذراعها.

وأبلغت المريضة عن "أعراض في اليد اليمنى" تتمثل في ضعف القبضة وفقدان البراعة والشعور بأن ذراعها "لا تنتمي إليها"، كما أبلغت عن تفاقم أعراضها التنفسية.

ولم تخضع المريضة لأي تحقيقات قبل الذهاب إلى عيادة العظام.



وأجرى الباحثون في البداية مسحا عظميا للنظائر لإجراء مزيد من التحقيق.

وفحص العظام بالنظائر هو طريقة لفحص عظامك لإظهار الحالات التي لم تتم رؤيتها باستخدام الأشعة السينية، ويتطلب ذلك حقن كمية صغيرة من السائل المشع، ثم يتم امتصاصه بواسطة العظام. ويتم إجراء هذا الفحص بعد ثلاث ساعات من الحقن.

وكشف الفحص عن ورم كبير في البانكوست - نوع من السرطان يبدأ في الجزء العلوي من الرئة (القمة).

وغالبا ما يكون تشخيص أورام البانكوست صعبا، حيث يصعب اكتشافها بالأشعة السينية للصدر.

وتمت مناقشة حالة المريضة في اجتماع الفريق التنفسي المحلي متعدد التخصصات، وتم اتخاذ قرار بأن الورم "كبير ولا يصلح العلاج الإشعاعي الجذري". وتم إعطاء مزيج من العلاج الإشعاعي الملطف والعلاج الكيميائي.

وللأسف، توفيت المريضة في غضون عام من التشخيص.

وكتب معدو دراسة الحالة هذه: "تسلط دراسة الحالة هذه الضوء على أهمية النظر في الحالات غير العضلية الهيكلية التي تسبب آلام الكتف المرجعية".

ورم البانكوست - العلامات الأكثر شيوعا التي يجب الانتباه إليها

نظرا لوجود السرطان في الجزء العلوي من الرئتين، فقد يؤدي إلى الضغط أو الإضرار بمجموعة من الأعصاب التي تمتد من أعلى الصدر إلى رقبتك وذراعيك. وتسمى مجموعة الأعصاب الضفيرة العضدية، ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن الضغط على الضفيرة العضدية يمكن أن يسبب عدة أعراض محددة للغاية:

- ألم شديد في الكتف.

- ألم في الذراع وضعف في اليد على الجانب المصاب.

- متلازمة هورنر - الاسم الطبي لمجموعة من الأعراض.