شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: رابع سفينة تصل اليوم إلى تونس محملة بالمواد الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنه من المقرر أن تصل رابع سفينة تحمل 30 ألف طن من الذرة إلى تونس اليوم، بعد وصول ثلاث سفن من أصل تسع سفن وصلت من أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك عبر مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه من المتوقع أن يغطى الإمداد من هذه الشحنات ثلث احتياجات الاستيراد الشهرية من القمح والذرة إلى تونس، وللتخفيف من حدة هذا الوضع، سيقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع نحو 600 طن من الغذاء على 7500 أسرة في المناطق الريفية ابتداء من الأيام القليلة المقبلة.

بدورها، ستوسع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" برنامج التحويلات النقدية الشهرية للعائلات التي لديها أطفال محتاجين، لمدة تصل إلى 18 شهرا.