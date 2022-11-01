شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يبحث مع رئيسة الحكومة التوازنات المالية للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الإثنين، مع رئيسة الحكومة نجلاء رمضان، التوازنات المالية للدولة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد بحث مع رئيسة الحكومة التوازنات المالية للدولة والصعوبات التي تشهدها، خاصة في ظلّ الوضع العالمي الراهن ونتيجة لجملة من الاختيارات والممارسات التي عرفتها تونس خلال السنوات العشرة الماضية.

وأكّد الرئيس قيس سعيد ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من هذه الأوضاع دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.