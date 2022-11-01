شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والمملكة المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة، وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والتنموية، ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارت من ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وأكدت الإمارات - حسبما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية (وام) - تطلعها إلى العمل خلال الفترة المقبلة مع المملكة المتحدة للبناء على العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.