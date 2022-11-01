شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يشدد على ضرورة العمل لإيجاد حل دائم يتوافق عليه الشعب الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الأردن على ضرورة العمل لإيجاد حل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته ويحفظ مقدراته وأمن واستقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عبدالله باتيلي، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأزمة الليبية، وأكد الصفدي ضرورة العمل لإيجاد حل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي.

من جانبه، ثمّن باتيلي موقف الأردن الداعم لليبيا وشعبها، مؤكدًا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور للخروج من الأزمة بما يحقق الاستقرار والأمن لليبيا وشعبها ودول جوارها.