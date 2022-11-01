شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليار كاميرا في العالم.. مدينة عربية ضمن أكثر 10 مناطق مراقبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في ظل التطور التكنولوجي الذي تعيشه البشرية، تستخدم العديد من المدن حول العالم كاميرات المراقبة لرصد كل صغيرة وكبيرة وتأمين شوارعها.

وتختلف أعداد كاميرات المراقبة من دولة لأخرى، في ظل التفاوت في التقنيات والتكنولوجيا من منطقة إلى أخرى في العالم.

وكشف تقرير صادر عن IHS Markit، أن هناك مليار كاميرا مراقبة مثبتة في جميع أنحاء العالم، حيث تقوم الحكومات والشركات والأسر بتركيب عدد لا يحصى من الكاميرات لأغراض مختلفة بما في ذلك الحماية من الجريمة.

وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة Comparitech لتصور أكثر المدن التي تخضع للمراقبة في العالم، تحتل 10 مدن المقدمة، وهذه الإحصائية تستثني الصين وفقا لموقع "visualcapitalist"، حيث لا توجد معلومات كافية عن عدد الكاميرات في مدنها.

في مقدمة القائمة جاءت مدينة إندور الهندية، بنحو 200.6 ألف كاميرا، بواقع 63 كاميرا لكل 1000 مواطن، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 3.2 مليون نسمة.

في المركز الثاني جاءت مدينة حيدر أباد الهندية، بإجمالي 440.299 ألف كاميرا، بواقع 42 كاميرا لكل ألف شخص، ويبلغ عدد سكانها 10.5 مليون مواطن.

بينما جاءت مدينة دلهي الهندية في المركز الثالث، بنحو 436.600 ألف كاميرا، بواقع 27 كاميرا لكل ألف مواطن، ويبلغ عدد سكانها 16.3 مليون فرد.

المركز الرابع احتلته مدينة تشيناي الهندية، بنحو 282.126 ألف كاميرا، بواقع 25 كاميرا لكل ألف مواطن، حيث يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون شخص.

في المركز الخامس جاءت مدينة سنغافورة، بإجمالي، 108.981 كاميرا، بواقع 18 كاميرا لكل ألف مواطن، حيث يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة.

وجاءت مدينة موسكو الروسية في المركز السادس، بإجمالي، 213 ألف كاميرا، بواقع 17 كاميرا لكل ألف مواطن، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 12.6 مليون مواطن.

أما المركز السابع فاحتلته مدينة بغداد العراقية، بنحو 120 ألف كاميرا، بواقع 16 كاميرا لكل ألف شخص، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 7.5 مليون فرد.

وجاءت مدينة لندن البريطانية في المركز الثامن بإجمالي 127.373 كاميرا، بواقع 13 كاميرا لكل ألف مواطن، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 9.5 مليون شخص.

وفي المركز التاسع جاءت مدينة سان بطرسبرج الروسية، بنحو 70 ألف كاميرا، بواقع 13 كاميرا لكل مواطن، حيث يبلغ عدد السكان نحو 5.5 نسمة.

مدينة لوس أنجلوس الأمريكية جاءت في المركز العاشر بإجمالي 34.959 كاميرا، بواقع 9 كاميرات لكل ألف شخص، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 3.9 مليون مواطن.

يلاحط من القائمة السابقة، أن الأربع مدن في المقدمة من الهند، وهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث تلعب كاميرات المراقبة دورا رئيسيا في جهود البلاد للحد من الجرائم ضد المرأة.

المدينة الأمريكية الوحيدة في القائمة هي لوس أنجلوس، والتي تضم بعضا من أغنى الأحياء والبلديات في البلاد. يشمل ذلك بيفرلي هيلز، التي تمتلك، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، أكثر من 2000 كاميرا لسكانها البالغ عددهم 32500 نسمة. هذا يترجم إلى نحو 62 كاميرا لكل 1000 شخص، مما يعني أن بيفرلي هيلز يمكن أن تأتي في المرتبة الثانية في الترتيب العالمي إذا تم إدراجها ككيان منفصل.

تقدر IHS Markit أنه اعتبارا من عام 2021، يوجد أكثر من مليار كاميرا مراقبة مثبتة في جميع أنحاء العالم. وتعتقد الشركة أيضا أن 54% من هذه الكاميرات موجودة في الصين، إلا أنه لا يمكن تحديد عدد الكاميرات الموجودة فعليا في مدن الصين.