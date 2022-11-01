شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر Nokia G60.. سعر ومواصفات هاتف نوكيا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طرحت شركة نوكيا هاتفها الجديد Nokia G60، في الأسواق العالمية بمواصفات قوية ومنافسة في الفئة المتوسطة.

وفق موقع gsmarena، شهدت الهند، أحد أبرز الأسواق على الإطلاق في سوق المحمول بالعالم، أول طرح لهاتف نوكيا الجديد، وقد يتوافر الهاتف في الأسواق العربية مع حلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كانت شركة نوكيا كشفت رسميا عن هاتف Nokia G60 في شهر سبتمبر/أيلول الماضي 2022.

يأتي هاتف Nokia G60 بالعديد من المميزات، أبرزها شاشة الهاتف التي تأتي بمعدل تحديث مرتفع 120 هرتز، بالإضافة إلى تزويد الهاتف بمعالج Snapdragon 695 الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

جاء الهاتف مدعوما بنظام تشغيل أندرويد 12، مع دعم تحديثات نظام تشغيل أندرويد حتي ثلاث سنوات قادمة، أي أن الهاتف سوف يصله على الأقل نظام أندرويد 15 القادم.

يدعم هاتف Nokia G60 شاشة 6.58 بوصة Full HD + مع معدل تحديث 120 هرتز مع حماية Corning Gorilla Glass 5، مع معالج ثماني النواة Snapdragon 695 8nm مع معالج رسومي Adreno 619L.

كما يأتي بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت/6 جيجا بايت LPDDR4x مع تخزين 128 أو 64 جيجا بايت (UFS 2.2) مع إمكانية إضافة ذاكرة خارجية تصل إلى 1 تيرا بايت مع بطاقة microSD، وشريحتين اتصال نانو، ونظام تشغيل أندرويد 12.

يأتي هاتف Nokia G60 بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 وفلاش LED وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0 وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0.

كما يدعم هاتف Nokia G60 مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب، مع بطارية 4500 مللي أمبير مع شحن سريع 20 وات.

يبدأ سعر هاتف Nokia G60 من 390 دولار أمريكي (ما يوازي نحو 9 آلاف جنيه مصري)، للنسخة التي تأتي بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا رام مع ذاكرة تخزين 64 جيجا بايت.

أما النسخة التي تأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، فتأتي بسعر 495 دولار أمريكي (ما يعادل 11500 جنيه مصري).