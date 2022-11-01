شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي لدى عمان يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، أن العلاقات "السعودية - الأردنية" تاريخية واستراتيجية، سواء من منظور الجذور والتاريخ والهوية والقرابة، أو من المنظور الاستراتيجي بل والحيوي، حيث التحديات الواحدة، والمصالح المشتركة، والتوجهات والمصير الواحد.

وقال السديري، خلال مشاركته كمتحدث رئيس في جلسة حوارية نظمتها مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بحضور رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، وعدد من النواب ومسئولين سابقين - إن العلاقات السعودية الأردنية اليوم أقوى من أي وقت مضى، وتمثل حلقة متميزة وأنموذجا يُحتذى في العمل العربي المشترك، الأمر الذي تؤكده حالة التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين البلدين على أعلى المستويات، ووحدة الموقف تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والعالمية.

وأضاف السفير السديري - في الجلسة التي أدارها البرفيسور حسن المومني أستاذ الدراسات الدولية طبقا لوسائل إعلام أردنية اليوم، أن العلاقة بين السعودية، والأردن هي علاقة ودية أخوية أخذت طابعا دبلوماسيا مرموقا، وامتازت بعراقتها المتجذرة التي تتعدى جميع المفاهيم وأبعاد المصالح والمحددات، أساسها المصداقية والتعاضد والوضوح في التعامل.

وتطرق السفير السعودي في الجلسة إلى عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة والإقليم والعالم، إضافة إلى رؤية السعودية 2030.