شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 10 متهمين بالإرهاب في البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة شرطة البصرة بالعراق إلقاء القبض على عشرة متهمين بينهم بالإرهاب في مدينة البصرة جنوبي العراق.

وذكرت شرطة البصرة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية الاثنين - أن قيادة شرطة البصرة قامت بتنفيذ ممارسة أمنية لفرض سلطة القانون ونصب الكمائن والسيطرات المفاجئة في المداخل والتقاطعات والشوارع الرئيسة والفرعية في مركز مدينة البصرة والاقضية والنواحي بناءً على خطة موضوعة مسبقًا.

وأشارت إلى أن عناصر الشرطة تمكنت من القاء القبض على ١٠ متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.