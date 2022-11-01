شكرا لقرائتكم خبر عن مراسلة القاهرة الإخبارية ببغداد: ترتيب البيت العربى على رأس ملفات الرشيد للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هبة التميمى مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن الحكومة العراقية تنتظر القمة العربية، بعد الانسداد العراقى والتطورات المتلاحقة على مدار عام، حتى تشكلت الحكومة الحالية.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، خلال برنامج هذا المساء، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس العراقى عبد اللطيف الرشيد توجه إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية بعد غياب طال 3 أعوام ، وتعهد العراقيين بإنجاح القمة العربية من خلال المشاركة الفعالة بالقمة العربية .

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد أن الرئيس العراقى حمل العديد من الملفات للقمة العربية على رأسها موقفه الثابت من القضية الفلسطينية ، وإعادة ترتيب البيت العربى بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي ضربت عدة دول عربية مجاورة ، بجانب ملف الاقتصاد لزيادة التبادل الاقتصادى بين الدول العربية الجوار خاصة ملف الطاقة .