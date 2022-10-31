شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعتقل شخصا هدد بإطلاق النار داخل فرع بنك بالحمرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، القبض على مواطن فلسطيني في فرع أحد البنوك بمنطقة الحمرا وسط العاصمة بيروت بعدما هدد بإطلاق النار على نفسه اليوم إذا لم يُستجب لطلبه بسحب وديعته المالية لدى المصرف.

وأكد الجيش أن المتهم قام بإطلاق النار خلال عملية ضبطه بفرع البنك دون وقوع إصابات، موضحًا أنه تم إحالته للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

وامتنعت جميع البنوك اللبنانية منذ أواخر عام 2019 عن رد أموال المودعين بسبب أزمات مالية واقتصادية مركبة في البلاد تضرر منها بشكل رئيسي القطاع المصرفي الذي ينتظر إقرار خطة الإقرار والتعافي التي وضعتها الحكومة اللبنانية والتي تتضمن رد أموال المودعين على دفعات.

جدير بالذكر أن منطقة الحمرا من أشهر المناطق التجارية في وسط العاصمة بيروت، كما أنها مركزا للمال والأعمال وبها فروع لأغلب البنوك على مستوى لبنان، وتضم المقر الرئيسي لمصرف لبنان المركزي ولعدد من الوزارات.

وسبق أن قام مسلح باقتحام أحد البنوك في منطقة الحمرا قبل أكثر من شهرين واحتجز رهائن حتى حصل على جزء من وديعته تسلمها أخيه ثم سلم نفسه.