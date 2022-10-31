شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فلسطين يهنئ دا سيلفا.. ويتمنى مواصلة البرازيل خدمة قضايا العدل والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل.

وتمنى عباس - في برقيته - التوفيق والنجاح للرئيس سيلفا في مواصلة قيادة البرازيل لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تطلعه لاستمرار التعاون والعمل المشترك مع البرازيل، من أجل تعزيز علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، وفي كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة.

من جانبها، هنأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الرئيس البرازيلي؛ بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي - أن هذا الفوز "يعكس فوزاً للديمقراطية، ليس فقط في البرازيل وإنما أيضاً ارتداداتها في بقية القارة والعالم".

كما هنأت الشعب البرازيلي الذي صوّت لضمان مستقبله، ومستقبل البشرية، وحفاظاً على الدور الذي تلعبه البرازيل في السياسة الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة فلسطين ستعمل وبشكل سريع على التعاون مع الرئيس البرازيلي المنتخب في إعادة مسار العلاقات الثنائية إلى طبيعتها، وفي تعزيز تلك العلاقات المميزة التي تربط فلسطين بالبرازيل، والرئيس المنتخب لولا دا سيلفا بالقضية الفلسطينية وعدالتها.