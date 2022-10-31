شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية واليمن تعزيان الهند فى ضحايا انهيار الجسر المعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السعودية عن خالص تعازيها للهند جراء الانهيار المؤسف للجسر المعلق في ولاية جوجارت غربي الهند والذي تسبب في وقوع عدد من الضحايا وإصابة آخرين .

وذكر بيان لوزارة الخارجية السعودية، أوردته قناة (الاخبارية) اليوم الإثنين، أن المملكة تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين .

كما أعربت اليمن عن خالص تعازيها للهند جراء حادث انهيار الجسر المعلق في ولاية غوجرات.

وقدمت الخارجية اليمنية - في بيان اليوم تعازي ومواساة اليمن لحكومة وشعب الهند، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.