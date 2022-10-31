شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث تطورات مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع سوريا وقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، مع وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، تطورات مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا والغربية مع قبرص.

وقال وزير الأشغال اللبناني - عقب اللقاء - إن الاجتماع جاء بناء على القرار الأخير الذي أصدره رئيس الجمهورية ميشال عون بتشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل وعضوية الوزارات المعنية بعملية ترسيم الحدود من الجهة الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا.

وأضاف أنه عرض لرئيس الحكومة تفاصيل اجتماع عقد في وزارة الأشغال العامة والنقل تضمن القراءة الأولية لما حدث منذ أكثر من 15 عاما بالنسبة لموضوع الترسيم مع قبرص ومع سوريا.

وأكد وزير الأشغال اللبناني أنه سيدعو اللجنة بكل وزاراتها المعنية بالترسيم للاجتماع، وستتم دراسة الأمور بشكل هادئ مع قبرص وسوريا لصالح الجميع وفق القوانين العالمية والقانون اللبناني، مشيرا إلى أن لبنان لن يتسرع في هذا الموضوع مباشرة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل بل سيأخذ وقتا للقيام بقراءة عملية ترضي كل الأطراف.