شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البريطانية تدين هجوم مقديشو الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل وما يقرب من 300 مصاب.

وقال كليفرلي في بيانه إنه يدين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الجبان والمروع في مقديشو، حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وأعرب كليفرلي عن تعاطفه مع عائلات وأصدقاء أولئك الذين قتلوا وجرحوا بشكل مأساوي، مضيفا: "نواصل الوقوف مع حكومة وشعب الصومال في حربهم ضد الإرهاب. وتدين المملكة المتحدة الإرهاب بجميع أشكاله".