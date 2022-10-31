شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ولى عهد الكويت يتوجه للجزائر لترؤس وفد بلاده بالقمة العربية للدورة العادية الـ31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له غدا الثلاثاء، إلى الجزائر؛ لترؤس وفد دولة الكويت بمجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31 على مستوى القمة العربية، والذي سيعقد في العاصمة الجزائرية.

وكان وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح قد ترأس وفد بلاده المشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31.