شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يتفقد مقر قيادة العمليات المشتركة ويشدد على محاربة داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ضرورة إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة.

وخلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة العراقية بغداد،، أشاد السوداني بمهنية القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، وجهودها في محاربة بقايا فلول عناصر داعش الإرهابي ، وصد التهديدات والمخاطر الداخلية .. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء الأحد.

ووجه السوداني القادة الأمنيين بالتزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين، وإجراء زيارات ميدانية مكثفة للوقوف على جاهزية القوات العسكرية والاهتمام بالمقاتلين ومعالجة مشاكلهم.

كما وجه رئيس الوزراء العراقي بإعادة النظر بنقاط التفتيش وبعدد الحمايات للقادة الأمنيين.