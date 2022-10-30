شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائري: الاجتماع الوزاري توصل إلى نتائج توافقية تسهل عمل القادة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن مشاورات وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، توصلت إلى نتائج توافقية تسهل عمل القادة في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي ستحتضنه الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي الذي أدلى به لعمامرة عقب اختتام أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وأعرب لعمامرة عن شكره لوزراء الخارجية العرب على صبرهم ومساهمتهم، وعلى الروح الإيجابية البناءة التي سادت هذه المشاورات.

كان المشاركون في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، قد توافقوا على مشروع جدول أعمال القمة، وكذلك مشاريع القرارات قيد الدراسة، بإلإضافة إلى التوافق على الموضوعات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين وكبار المسئولين التي عقدت على مدار الأيام الماضية.