شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين فى قصف حوثى على حى سكنى بتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل شخص وأصيب 5 آخرون، من بينهم أطفال، اليوم الأحد، جراء قذائف أطلقتها ميليشيا الحوثى على حي سكني غرب مدينة تعز باليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) عن مصادر محلية قولها إن ميليشيا الحوثي استهدفت حي المطار القديم السكني غرب مدينة تعز بقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بإصابات مختلفة، جميعهم من أسرة واحدة.



وفي السياق، أصيب ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، اليوم، جراء قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي استهدفت حي المطار القديم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.