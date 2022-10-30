رئيس مجلس القيادة اليمنى يتوجه إلى الجزائر للمشاركة فى القمة العربية

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، إلى الجزائر للمشاركة في أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين للقمة العربية.

ووذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - من المقرر أن يُلقي الدكتور العليمي كلمة اليمن في القمة، ويلتقي مع عدد من قادة الدول العربية، إلى جانب فعاليات أخرى للبحث في أولويات الدعم المطلوب للقضية اليمنية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام والاستقرار في البلاد.