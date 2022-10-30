شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصاره لنابلس للأسبوع الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الاحتلال الإسرائيلي، حصاره لمدينة نابلس، للأسبوع الثالث على التوالي.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال ما زالت تشدد من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس، حيث أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة للخارجين من نابلس، ومنعتهم من المرور من خلاله، مع تشديد الإجراءات، وتفتيش وتدقيق في هويات الداخلين إلى نابلس.

وانتشر المستوطنون بكثافة وهاجموا سيارات المواطنين الفلسطينيين التي تمر على الشوارع والمفترقات جنوب نابلس، ما أدى إلى تحطيم زجاج وتضرر عدد منها.

من جانبه، حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وقال دغلس إن هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين، والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، عقب مقتل أحد المستوطنين في مدينة الخليل، يوم أمس".

وأضاف أن الليلة الماضية شهدت الكثير من الاعتداءات، وتكسير عدد من السيارات في محيط محافظة نابلس، داعيا الى اعادة تفعيل لجان الحراسة في القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات؛ تحسبا لأي اعتداءات قد تطال حياة المواطنين.