شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يوقع مرسوما باعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس لبنان ميشال عون، اليوم الأحد، مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال الحالية ، ويتزامن ذلك مع مراسم مغادرة الرئيس عون القصر الرئاسى فى بعبدا، وسط احتفاليات "التيار الوطني الحر" بمغادرته الرئيس القصر الجمهور متجها إلى الرابية.

تأتى مغادرة عون قبل يوم واحد من نهاية ولايته الدستورية، بعد أن أمضى 8 سنوات فى سُدة الحكم، تاركاً لبنان في ظل حكومة تصريف أعمال ، وفراغ رئاسى حيث لم يتم الاستقرار علىمن سيخلف عون .

وقرر عون أن يغادر "بعبدا" قبل يوم واحد من انتهاء ولايته الرئاسية، باعتبار أنه يوم عطلة رسمية في لبنان، ما يسمح بحشد شعبي أكبر مما كان سيكون عليه الوضع يوم الاثنين.