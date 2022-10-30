شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيب يكشف الفوائد الصحية لسمك الرنجة..ماذا قال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غالبا ما يكشف الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف الفوائد الصحية للمواد الغذائية، التي ينتشر استخدامها في روسيا ودول العالم الأخرى، واليوم يكشف الفوائد الصحية لسمك الرنجة.

طبيب يكشف الفوائد الصحية لسمك الرنجة..ماذا قال؟

ويشير مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني، إلى ان سمك الرنجة، هي أسماك بحرية دهنية، غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية المتعددة غير المشبعة.



ووفقا له، تحمي أوميغا-3 من الإصابة بالخرف وتقوي العضلات والقلب والأوعية الدموية، وتحمي من اضطراب ضربات القلب، وتخفض من احتمال تجلط الدم. وبالإضافة إلى ذلك تحتوي أسماك الرنجة على العديد من العناصر المعدنية المفيدة. كما أنها تحسن عملية التمثيل الغذائي وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتحسن عمل الجهاز العصبي وتحافظ على حدة البصر وتحسن حالة الجلد والشعر.

ويضيف، ومع ذلك، يجب على من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، الامتناع عن تناول سمك الرنجة أو تناولها بحذر، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح.

ويقول: "جميع من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم يحبون تناول سمك الرنجة. إما لأن لديهم حساسية مذاق مغايرة للملح، أو لديهم مستقبلات مختلفة، أم لأن الشيء المحرم أحلى".

ويضيف، يمكنهم تناول قطعتين صغيرتين من سمك الرنجة لا أكثر، صحيح هذا ضار للجسم، ولكنه مفيد للنفس جدا.

كشفت الدكتورة مارينا ماكيشا، عضو الجمعية الوطنية الروسية لأخصائيي التغذية، خمسة أسباب لإدراج الأسماك في النظام الغذائي اليومي.

وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني، إلى أن الأسماك غنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3، التي تحسن عمل القلب والأوعية الدموية، ونشاط الدماغ. وعلاوة على هذا، تساعد أوميغا-3 على الوقاية من الاكتئاب والانهيارات العصبية وتساعد على إفراز السيروتونين. وأعلى نسبة لأوميغا-3 موجودة في سمك السلمون.



وتضيف، الأسماك مصدر مهم للبروتينات، وهضمها أسهل من اللحوم، وخاصة عندما تكون مطهوة على البخار. كما يمكن تحضير حساء من السمك مع السبانخ والبيض.

وتشير الأخصائية، إلى أن العامل المهم الآخر لتناول الأسماك يوميا هو احتواؤها على نسبة عالية من فيتامين В12 الضروري للوقاية من فقر الدم.

وتقول، "يجب تحليل الدم على الأقل مرة واحدة في السنة لمراقبة مستوى الحديد في الدم. ويجب تناول سمك التونة 2-3 مرات في الأسبوع، وإذا كان الشخص لا يتناول اللحوم فيمكنه تناول سمك التونة يوميا لأنه غني بفيتامين В12".

و تضيف، علاوة على هذا تحتوي الأسماك على فيتامين D الضروري لتقوية العظام، ويساهم في إفراز الهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية.

وتقول، "30 غراما من سمك الرنجة تعوض نقص هذا الفيتامين في النظام الغذائي".

وتؤكد الخبيرة، على أن من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، عليه توخي الحذر من تناول هذا النوع من الأسماك، ولكن تناول 30 غراما لن تكون له آثار سلبية.

وتشير، إلى أن الأسماك البحرية غنية بعنصر اليود. ولكن يجب أن تكون قليلة الملح ولم تخضع لمعالجة حرارية (تجميد وتذويب سريع).

كان الأطباء في روما القديمة يوصون بتناول الخيار يوميا لتنظيف الجسم من السموم. واليوم يصفه الأطباء لمن يرغب في تخفيض وزنه، لأنه مادة غذائية خالية من السعرات الحرارية.



ويتكوّن الخيار من 95% ماء و5% ألياف غذائية. أي أنه مفيد جدا لكل من يرغب في تخفيض وزنه والاحتفاظ برشاقة جسمه. بالإضافة إلى هذا يحتوي الخيار على حمض الألداريك، الذي يمنع تراكم الدهون. أي أن الجسم لهضم حبة خيار واحدة يفقد سعرات حرارية أكثر مما يحصل.

وينصح خبراء التغذية بتناول الخيار بقشرته، التي تحتوي على العديد من المواد المغذية وفيتامينات K وA وC ونسبة ضئيلة من مجموعة فيتامين В وكذلك معادن الحديد والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس والمغنيسيوم.

وينصح الأطباء مرضى السكري ومن يميل إلى السمنة بتناول الخيار. ويؤكد بولوك موخيرتشي من جامعة جادفبور الهندية، على أن التركيب المعدني للخيار يساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم وتنظيف الأوعية الدموية وإخراج الدهون الزائدة من الجسم. وأن عصير الخيار يحتوي على حمض طبيعي يحسن تركيب الدم ويزيل لويحات الكوليسترول.

ويفيد الخيار في تحسين عمل الجهاز الهضمي وتطبيع نبيت الأمعاء. لذلك يجب تناوله بانتظام، لأن قشرته ولبه يحتويان على ألياف غذائية مركزة تساعد كثيرا على تحسين تمعج الأمعاء. كما أن الخيار يساعد على إنتاج السيروتونين. لذلك يوصي الأطباء بتناوله في فترة اللامبالاة والتعب وحتى الاكتئاب. فقد ثبت أن تناول الخيار الطازج بانتظام يعطي شحنة من الحيوية والطاقة.

ويؤثر الخيار إيجابيا في حالة الجلد، حيث عند تناوله بانتظام يزيل الطفح الجلدي والاحمرار والجفاف والتقشر، ويتشبع الجلد بالرطوبة ويصبح مرنا ومخمليا وتزول التجاعيد الدقيقة. كما أن احتوائه على البوتاسيوم يساعد على مكافحة الوذمة، ويساهم في استقرار مستوى ضغط الدم ويعيد معدل ضربات القلب إلى طبيعته. وتحتوي قشور الخيار على مركبات فيسيتين، التي تحسن الذاكرة وتقلل من خطر تطور مرض الزهايمر.

وبالإضافة إلى ما ذكر، يعتبر الخيار مادة غذائية طبيعية تفيد في تنظيف الكلى من الرمل والحصى الدقيقة، وعصير الخيار غني بالمعادن اللازمة لتكسير حصى الكالسيوم.

ومع كل هذه الفوائد، توجد موانع لتناول الخيار. فمثلا في أمراض الجهاز الهضمي (التهاب المعدة، التهابات الأمعاء وقرحة المعدة)، ينصح الأطباء بالامتناع عن تناوله. لأن عصير الخيار يمكن أن يسبب زيادة حموضة المعدة. كما يمكن أن يؤدي الإفراط بتناول الخيار، إلى تمدد المعدة. لذلك على الشخص الراغب بالتخلص من الوزن الزائد تناول الخيار باعتدال وليس بالكيلوغرامات.